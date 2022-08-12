Донецк, 12 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Спонсором одной из террористических атак ВСУ — удара по пивзаводу в Донецке, следствием которого стала утечка аммиака — была Франция, написал 12 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Министерство обороны Украины Французские САУ Caesar, переданные Киеву

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Как сообщалось ранее, вечером 10 августа ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака.

Стреляли 155-миллиметровыми снарядами французской САУ CAESAR, отметил дипломат.

«На сегодня это один из главных итогов «миротворческих усилий» Макрона», — подчеркнул он.

Сложно строить из себя миротворца, если открыто выступаешь на стороне одного из участников конфликта и поставляешь вооружение, «из которого убивают мирных жителей, разрушают дома и запускают техногенные катастрофы», — добавил Мирошник.