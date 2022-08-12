В Челябинской области ещё два ребёнка выпали из окон
Челябинск, 12 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Челябинской области за день два ребёнка выпали из окон. Об этом сообщили журналистам представители полиции.
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Один такой инцидент произошёл в Златоусте. Там упала семилетняя девочка. А в Челябинске несчастный случай произошёл с мальчиком 2020 года рождения.
Дети выжили, но получили травмы.
По данным облпрокуратуры, в июне–июле на территории региона из окон упали 13 детей. Двое из них погибли.