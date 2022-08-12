Молдавия, 12 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Команда Международной космической станции (МКС) 12 августа начала работы по выводу на орбиту первого спутника Молдавии TUMnanoSAT. Трансляция ведется из молдавского центра инноваций Tekwill.

Nasa.gov Космос

Сообщается, что это наноспутник, спроектированный и разработанный студентами Технического университета Молдавии. Создание космического аппарата проходило при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.

В Tekwill прибыла премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, чтобы наблюдать за выводом первого национального космического объекта.

Как ранее сообщили создатели спутника, у него одна задача — «общаться» с Землей. Он весит около 1 кг. Объект доставили на МКС 15 июля на ракете Falcon 9 компании SpaceX.