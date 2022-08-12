Первый космический спутник Молдавии выводят на орбиту
Молдавия, 12 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Команда Международной космической станции (МКС) 12 августа начала работы по выводу на орбиту первого спутника Молдавии TUMnanoSAT. Трансляция ведется из молдавского центра инноваций Tekwill.
Сообщается, что это наноспутник, спроектированный и разработанный студентами Технического университета Молдавии. Создание космического аппарата проходило при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.
В Tekwill прибыла премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, чтобы наблюдать за выводом первого национального космического объекта.
Как ранее сообщили создатели спутника, у него одна задача — «общаться» с Землей. Он весит около 1 кг. Объект доставили на МКС 15 июля на ракете Falcon 9 компании SpaceX.