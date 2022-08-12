Волгоград, , 12:58 — REGNUM Мемориал «Пожарный пароход «Гаситель» — памятник речникам Волжского бассейна» начали восстанавливать в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает 12 августа пресс-служба администрации города.

Памятник является объектом культурного наследия, к его реставрации по условиям аукциона была допущена лицензированная организация. Подрядчик восстановит чашу бассейна, в котором установлен «Гаситель», отремонтирует корпус парохода, обновит облицовку стелы. После этого приведут в порядок прилегающую территорию, что станет завершающим этапом по приведению в порядок одноименного сквера вдоль Волги.

Восстановление памятника выполняется в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест региона и является частью программы празднования 80-летия Сталинградской Победы.