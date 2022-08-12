Оренбург, 12 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд рассмотрел уголовное дело о жестоком убийстве оренбурженки. Фигуранта обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества, изнасиловании, соединённом с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, а также в убийстве, сообщили 12 августа в пресс-службе судебной инстанции.

Суд

Преступление совершено в июне 2021 года. Пропавшую 22-летнюю жительницу села Бродецкое искали несколько дней. Тело нашли возле населённого пункта. Соцсети бурно обсуждали подробности задержания причастного к преступлению. Обвиняемым оказался сосед оренбурженки. Пользователи интернета говорили о том, что жертву привязали тросом к машине и протащили по земле несколько километров.

По версии следователей, 2 июня злоумышленник задушил соседку, переместил тело в лес, где облил бензином и попытался сжечь. У оренбурженки остались двое маленьких детей.

Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на два года. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый должен выплатить компенсацию морального вреда в общей сложности на 3 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.