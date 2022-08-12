Энергодар, Украина, , 12:50 — REGNUM Военнослужащие 44-й артиллерийской бригады киевских боевиков осуществляли обстрелы территории Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 12 августа рассказал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Рогов, в данный момент уже установлено, какое именно украинское подразделение производило обстрелы атомной станции.

«Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевиков Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской атомной станции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрелов Запорожской АЭС вооружёнными украинскими формированиями выработка электричества на ней сведена к минимуму и при продолжении ударов ВСУ станция может быть законсервирована.