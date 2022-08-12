Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:53 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области 12 августа состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести». Мероприятие приурочили к 300-летию города, сообщили в мэрии.

Нижний Тагил. Танки Артём Брусницын © ИА REGNUM

Стелу установили на привокзальной площади. В открытии приняли участие мэр Владислав Пинаев, губернатор Евгений Куйвашев и уральский полпред Владимир Якушев. Чиновники в очередной раз вспомнили о вкладе жителей Нижнего Тагила в победу в Великой Отечественной войне и выразили надежду на то, что нынешнее поколение будет гордо нести традиции своих предков.

Напомним, стоимость проекта составила почти 60 млн рублей. Высота стелы — 17 метров. На основании конструкции находятся фотографии тагильчан, которые трудились в тылу во время Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны почетного звания «Город трудовой доблести». В этот список вошёл и Нижний Тагил. Звание присвоено за героизм и самоотверженность жителей при обеспечении бесперебойного производства военной и гражданской продукции.

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