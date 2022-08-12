Москва, 12 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Предложения о передаче контроля над Запорожской АЭС Украине для допуска туда инспекторов МАГАТЭ — форменное издевательство с точки зрения обеспечения безопасности, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Государственная дума Леонид Слуцкий

«Даже нет — это сродни уступкам «ядерным террористам». И все заявления глав МИД G7 в поддержку их требований — ничто иное, как «спонсорство ядерного терроризма», уж извините за тавтологию», — рассуждает Слуцкий в телеграм-канале.

Залог ядерной безопасности в регионе — сохранение контроля российскими военными над Запорожской АЭС, уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС) вооружёнными украинскими формированиями выработка электричества на ней сведена к минимуму и при продолжении ударов ВСУ станция может быть законсервирована, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.