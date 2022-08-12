Омск, 12 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 183 случая заражения коронавирусом, выздоровели 24 человека, госпитализация потребовалась 41 заболевшему (11 августа — 61). Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области выявлено 212 173 носителя коронавируса, выздоровели 205 317 человек, скончались 4438 ковид-пациентов. За последние сутки летальных случаев в регионе не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Омской области было подтверждено 184 случая COVID-19, выздоровели девять человек, скончался один ковид-пациент.