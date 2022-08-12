Санкт-Петербург, 12 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. За истёкшие сутки в больницы Санкт-Петербурга госпитализировали 206 человек с COVID-19, что на 20 пациентов больше, чем сутками ранее. Об этом 12 августа сообщили в региональном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В Петербурге продолжают фиксировать рост заражений новой коронавирусной инфекцией. За сутки обнаружили ещё 3229 новых случая заболевания ковидом (+289 относительно предыдущих суток). Жертвами вируса стали девять человек, а переболели им за сутки 1542 пациента (-345).

По состоянию на 12 августа, на лечении ковида и пневмонии в стационарах размещены 1911 больных (+62). Остаются лежать в реанимационных отделениях 188 пациентов (+9). От аппаратов ИВЛ до сих пор не отключили 29 петербуржцев (+14). По выздоровлению 145 человек (+1) покинули больницы за сутки.

При этом вне городских стационаров лечение ковида ведут 14 075 больных. Их число за сутки возросло на 774 пациента.

Напомним, что за всё время действия пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 1 581 838 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида, как основной причины, 34 434 человека, а переболели им 1 524 698 пациентов.