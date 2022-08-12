Новосибирск, , 12:44 — REGNUM В Новосибирске на базе Центра планирования семьи и репродукции планируется организовать специальный пункт вакцинопрофилактики для женщин, планирующих беременность и для беременных. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Вакцинация от коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по акушерству и гинекологии Рэм Волков напомнил, что в России беременных вакцинируют против гриппа во втором и третьем триместрах, от COVID-19 — после 22 недели.

«Конечно, идеальный вариант — вакцинация до беременности. Вакцинация самой женщины, её партнера, желательна вакцинация окружения. Она необходима для сохранения жизни и женщины, и её будущего ребенка, — отметила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Новосибирской области Юлия Юрьева. — Уже доказано, что для беременных ковидная инфекция несёт много осложнений. Гораздо чаще встречается невынашивание беременности, достаточно часто встречается задержка внутриутробного развития».

По её словам, сейчас вакцинируются около 40% беременных из группы риска — женщины с тяжёлыми заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, с ожирением, сахарным диабетом.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в инфекционные стационары Новосибирской области из-за COVID-19 госпитализированы 360 пациентов, в том числе 57 детей.

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