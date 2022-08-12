Москва, 12 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Поэт Герман Витке умер на 54-м году жизни. Об этом 12 августа сообщила певица Ирина Дюкова в социальной сети «ВКонтакте».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Друзья, сегодня в 07:05 перестало биться сердце Геры Витке, великого Поэта, очень близкого мне Человека, моего бывшего Мужа и большого Друга по жизни», — написала Дюкова.

Витке писал тексты для песен Богдана Титомира, Леонида Агутина, Анжелики Варум и других исполнителей российской эстрады.