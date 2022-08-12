Казань, 12 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Бывшего инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по РТ суд признал виновным в мошенничестве. Он приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

По версии следствия, в 2017 году в отношении трех жителей Татарии расследовали уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Были получены данные, которые указывали на участие в совершении преступления мировой судьи судебного участка №1 Кировского района Казани. Понимая, что судье грозит уголовное преследование, через знакомую она обратилась к на тот момент инспектору ДПС ГИБДД МВД по РТ. Он заявлял о больших связях в правоохранительных органах. Судья попросила решить вопрос о непривлечении ее к уголовной ответственности. Мужчина для избежания наказания предложил женщине передать через него должностным лицам вознаграждение в размере 5 млн рублей.

В октябре 2017 году судья передала ему через знакомую требуемую сумму. Позже уже бывшая судья была признана виновной в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорена к 4 годам лишения свободы. В дальнейшем она написала явку с повинной и рассказала о передаче денег сотруднику полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, виновным в использовании рабского труда признан бывший сотрудник полиции в Татарии. На протяжении нескольких недель экс-полицейский вместе с отцом бесплатно использовал труд одинокого мужчины, систематически избивая его.

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