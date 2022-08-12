* Талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, 12 августа, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В афганской провинции Забуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в очередной раз избили парикмахеров. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, агенты министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока избили трёх парикмахеров, за то, что они подстригли бороды клиентам. Одного из парикмахеров талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после избиения на нескольких часов заперли в его же душевой.

Чиновники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в Забуле и раньше избивали парикмахеров за стрижку бород.