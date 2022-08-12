Москва, 12 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Украинские войска наносят удары по шахтам и объектам жизнеобеспечения в ДНР. Об этом заместитель командующего Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин рассказал в эфире Первого канала.

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

По его словам, обстрелы со стороны ВСУ повреждают электросети, из-за чего останавливается работа шахт. Находящиеся под землёй люди там и остаются. Они либо сами поднимаются на поверхность, либо их поднимают после ремонта электросети и подачи напряжения.

«Вчера попали по распределяющей подстанции, и четыре района не в полном объёме, частично, четыре района оказались без света, до сих пор идут ремонтные работы», — добавил Басурин.

ВСУ бьют не только по шахтным объектам, но и по объектам жизнеобеспечения. С атаками могут быть связаны перебои со связью, сказал он.

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