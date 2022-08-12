Москва, 12 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В странах Европы, в частности, в Испании, Италии, Греции и др, для снижения энергопотребления, чтобы уменьшить зависимость от российской нефти и газа, вводят ограничения по отоплению, кондиционированию и освещению, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Кондиционер

Так, правительство Испании утвердило временный закон, увеличивающий минимальную температуру, на которую могут быть установлены кондиционеры, с 26 °C до 27 °C. Освещение в неиспользуемых офисах, витринах и памятниках в Испании должно быть выключено после 22:00.

В Италии в общественных учреждениях допускается охлаждение максимум до 25 °C, а температура при обогреве снижается с 20 °C до 19 °C. Также рассматривается вопрос о сокращении отопительного периода на две недели.

В Греции также власти больше не разрешают охлаждать помещения ниже 26 °C, а уличное освещение сводят к минимуму. В Германии выключают все огни на общественных зданиях после 23:00 и уменьшают на 50% яркость освещения на улицах.

Как сообщалоИА REGNUM, в ряде стран Европы бассейны в туристических зонах не наполняют бассейны, а душевые на пляжах — закрывают.

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