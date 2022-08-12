Донецк, 12 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреливают не только донецкие шахты, но и объекты жизнеобеспечения. Об этом 12 августа рассказал заместитель командующего Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) полковник Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«В результате обстрелов идет повреждение электросетей, а без электричества шахты не могут работать», — сказал он, уточнив, что, если в этот момент под землёй находятся рабочие, они не могут подняться на поверхность.

Также заместитель командующего НМ ДНР указал, что для решения этого вопроса, либо люди самостоятельно выходят их шахт при наличии такой возможности, либо производится ремонт электросетей и подстанций, после чего их поднимают на поверхность.

«Вчера попали по распределяющей подстанции, и четыре района не в полном объеме, частично, четыре района оказались без света, до сих пор идут ремонтные работы», — отметил Басурин.

«Кроме того, что шахтные объекты, они бьют по объектам жизнеобеспечения», — также добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ситуацию в поселке Пески в Донецкой Народной Республике успешно контролируют подразделения России и ДНР