Уфа, 12 августа 2022, 12:46 — REGNUM Договора на общую сумму 13,5 млн рублей были заключены с предприятиями Башкирии для организации рабочих мест для стажировки выпускников профессиональных учебных заведений. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Молодые специалисты
Молодые специалисты
Mai.ru

Сообщается, что всего по этому направлению антикризисной программы из средств регионального бюджета было выделено 18 млн рублей.

Отмечается, что свыше 200 выпускников вузов и колледжей уже приобретают первый трудовой опыт в организациях Башкирии в рамках реализации активной политики занятости.

Сообщается, что стажировка может длиться до шести месяцев. При этом работодателю частично возмещают расходы на зарплату начинающего работника (до минимального размера оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда — в 2022 году это 22,9 тысяч рублей).

По информации пресс-службы, в 2021 году в данном мероприятии приняли участие 384 выпускника, работодателям были возмещены затраты в размере 16,3 млн рублей, свыше 70% участников мероприятия по окончании стажировки трудоустроились на постоянное рабочее место.