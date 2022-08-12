Уфа, 12 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Договора на общую сумму 13,5 млн рублей были заключены с предприятиями Башкирии для организации рабочих мест для стажировки выпускников профессиональных учебных заведений. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что всего по этому направлению антикризисной программы из средств регионального бюджета было выделено 18 млн рублей.

Отмечается, что свыше 200 выпускников вузов и колледжей уже приобретают первый трудовой опыт в организациях Башкирии в рамках реализации активной политики занятости.

Сообщается, что стажировка может длиться до шести месяцев. При этом работодателю частично возмещают расходы на зарплату начинающего работника (до минимального размера оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда — в 2022 году это 22,9 тысяч рублей).

По информации пресс-службы, в 2021 году в данном мероприятии приняли участие 384 выпускника, работодателям были возмещены затраты в размере 16,3 млн рублей, свыше 70% участников мероприятия по окончании стажировки трудоустроились на постоянное рабочее место.