Сан-Сальвадор, 12 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Сальвадоре 4 февраля 2024 года пройдут выборы президента и представителей законодательного собрания. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Верховный избирательный комитет.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

Как заявила глава ВИК Дора Мартинес де Бараона, в воскресенье 4 февраля 2024 года сальвадорцы в стране и за рубежом будут выбирать свои главные органы власти.

Помимо этого, воскресенье 3 марта 2024 года станет датой выборов депутатов Центральноамериканского парламента и муниципальных советов в Сальвадоре. Также в этот день в случае необходимости пройдёт второй тур выборов президента.