Чебоксары, 12 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Чувашии снижается число госпитализаций в ковид-стационары при росте вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Очередных летальных исходов от ковида нет. Это следует из обновлённых сведения оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 12 августа, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 83 273 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 10 и 11 августа выявлено соответственно 126 и 139 человек. Отметим, что на начало августа было подтверждено 32 случая инфицирования.

Вылечились от ковида 77 962 пациента, из них 11 августа выписаны 110 человек (10 августа — 82 жителя). Доля выздоровевших составляет 93,62% (от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Что касается госпитализаций в ковид-стационары, то последние четверо суток идёт спад: если 8 августа направлен на больничные койки 41 больной, то 11 августа — 11 пациентов.

Новых летальных исходов от ковида нет вторые сутки подряд. Напомним, что всего в Чувашии умерли 4658 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM , в январе–июле 2022 года более 209 тыс. жителей Чувашии прошли диспансеризацию и профосмотры, по результатам которых у 4,3 тыс. человек выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы, у 240 жители обнаружены злокачественные новообразования, у 214 человек диагностированы болезни органов дыхания.