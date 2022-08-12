Сеул, , 13:29 — REGNUM Фильм режиссёра Пак Чхан-ука «Решение уйти» станет представителем Южной Кореи на «Оскаре». Об этом сообщило издание Korea Times 12 августа.

Премия «Оскар» Trkterra.ru

Картина будет представлена в категории «Лучший международный фильм». Ранее «Решение уйти» принесло Чхан-уку приз Каннского кинофестиваля-2022 за лучшую режиссуру.

Напомним, «Решение уйти» рассказывает о детективе, который расследует загадочное убийство мужчины, параллельно начиная роман с вдовой погибшего. Ожидается, что драма выйдет в российский прокат осенью 2022 года.

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