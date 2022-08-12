Киев, 12 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Киевские школы полностью отказались от использования русского языка, сообщает 12 августа «Клименко тайм».

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СМИ опубликовало в телеграм-канале копию ответа главы департамента образования и науки Киевской госадминистрации на запрос одной из общественных организаций.

В документе сказано, что в 2022-2023 учебном году школьные программы не предусматривают преподавания предметов на русском языке, а также изучения русского языка как предмета, в том числе факультативно.

Как сообщало ИА REGNUM, процессы «дерусификации, декоммунизации и деколонизации», о которых объявил Киев, приведут к логическому финалу — полному демонтажу украинской государственности, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.