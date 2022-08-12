Джакарта, 12 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо вручил почетный знак сотням деятелей на церемонии в ознаменование 77-й годовщины Индонезии, сообщает Antara.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Церемония награждения состоялась 12 августа в государственном дворце в Джакарте. В соответствии с президентским указом №64,65,66 от 2022 года о награждении писателя Аджип Росиди, генерал-лейтенанта в отставке Иды Багус Пурвалаксаны, профессора Альмархум Мундарджито, доктора Каролины Сихомбинг.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии совместно с группой исследователей Университета Индонезии выяснили, что у 98,5% населения Индонезии есть антитела к коронавирусу.

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