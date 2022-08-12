Кабул, 12 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Южноафриканская компания мобильной связи MTN объявила, что за первое полугодие её доходы в Афганистане увеличились на 46%. Агентство Reuters сообщило, что компания готова покинуть Афганистан, и она получила коммерческое предложение о покупке на сумму 35 миллионов долларов.

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Ральф Мопита, исполнительный директор компании, добавил, не раскрывая имени покупателя, что общая сумма в размере 35 миллионов долларов будет выплачена в течение определённого периода времени, а выручка составит 31 миллион долларов.

Он добавил, что с завершением этой сделки, после продажи MTN в Йемене и отказа от MTN в Сирии в прошлом году, выход MTN с рынков Ближнего Востока будет завершён.

По имеющимся данным, за последний год часть доходов телекоммуникационных компаний Афганистана, в том числе MTN, присваивало движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

MTN, штаб-квартира которой находится в ЮАР и работает на 19 рынках по всему миру, добавила, что её выручка увеличилась на 29% в Гане и на 19% в Нигерии. Компания также добавила, что 49% доля компании в мобильном операторе Irancell Iran остаётся за компанией.

MTN объявила, что покинет рынок Ближнего Востока в 2020 году, чтобы сосредоточить свою деятельность в Африке и сократить свою деятельность на рынках риска.

MTN — одна из нескольких действующих телекоммуникационных компаний Афганистана, которая подвергается критике со стороны граждан из-за цен и низкого качества услуг.