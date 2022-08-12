Грозный, 12 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Ситуацию в поселке Пески в Донецкой Народной Республике успешно контролируют подразделения России и ДНР, сообщил 12 августа глава Чечни Рамзан Кадыров.

Minkavkaz.gov.ru Рамзан Кадыров

«Ситуация в населенном пункте Пески успешно контролируется российскими подразделениями», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в составе одного из подразделений активно решает поставленные руководством страны задачи кавалер ордена Кадырова Муслим Алхазуров, у которого за плечами опыт освобождения Мариуполя и других населенных пунктов ЛДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова направил фуру с продуктами питания в город Приволье в Луганской Народной Республике.

Читайте также: Чечня отправила фуры с продуктами в город Приволье в ЛНР