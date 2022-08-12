Тбилиси, 12 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Грузинские политики избегают критических высказываний в адрес киевский властей, между тем глава фракции «Слуга народа» украинской Верховной рады Давид Арахамия постоянно делается недружественные заявления в адрес официального Тбилиси. Об этом 12 августа заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Gov.ua Давид Арахамия

«Для нас удивительно, что политики, в том числе высокопоставленные лица парламента, удосуживаются вмешиваться во внутриполитические дела Грузии», — заявил Талаквадзе.

Он подчеркнул, что заявления Арахамии совпадают с высказываниями грузинской оппозиционной партией «Единое национальное движение». Несмотря на такое поведение представителей Киева, Грузия продолжит поддерживать Украину.

«Ни один грузин не выигрывал противостояние с Грузией», — добавил вице-спикер, подразумевая происхождение главы парламентской фракции.

Напомним, Арахамия неоднократно публично обвинял власти Грузии в содействии российским предпринимателям в обходе санкций. Доказательства он не предоставлял, но призывал Вашингтон принять меры и ввести санкции в отношении грузинских политиков.