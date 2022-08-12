Горно-Алтайск, 12 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Программа кэшбека в низкий сезон работает более корректно, считает депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что программа туристического кэшбека продлена на осень, она пояснила:

ИА REGNUM Алтай

«В период неполной загрузки туробъектов идёт борьба за туриста, и программа стимулирует граждан пользоваться туруслугами чаще. Летом в высокий сезон кэшбек косвенно стимулирует рост цен в соответствующей отрасли. То есть, логика такова: летом все едут отдыхать, загрузка полная, отсюда, — цены можно держать высоким, так как все-равно услуги раскупят.

То есть, работа программы по осеннему отдыху увеличивает турпоток. А в высокий сезон нет такого эффекта — вне зависимости от наличия или отсутствия поддержки туристов, объект туриндустрии примет ровно столько, сколько вместит, при этом не заморачиваясь на предмет целесообразности проявления ценовой лояльности, гибкости по отношению к клиенту».

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске программы туристического кэшбека с 1 октября по 25 декабря председатель правительства России Михаил Мишустин объявил на совещании в Горно-Алтайске 12 августа 2022 года.

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