Таллин, 12 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Запросы на получение учебного кредита со стороны жителей Эстонии неуклонно снижаются, второй по объемам банк Эстонии — филиал шведского SEB — с осени 2022 года завершает программу их выдачи. Об этом 12 августа сообщает эстонский портал rup. ee со ссылкой на руководство банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что за семь лет число заемщиков по учебному кредиту в Эстонии сократилось с 4000 до менее чем 1300 в год. При этом в 2022 году учебный кредит взяли всего 3% из тех, кто соответствует условиям предоставления кредита.

Как прокомментировала эти данные руководитель сегмента частных клиентов SEB Трийн Раудсепп, для такой тенденции есть несколько причин — уменьшение количества учащихся и повышение уровня финансовой грамотности. Студенты предпочитают оплачивать свое обучение за счет родителей или собственного заработка. Например, 68% студентов работают параллельно с учебой.

«На спрос на учебные кредиты, безусловно, влияют и широкие возможности бесплатного обучения на эстонском языке и система учебных пособий и стипендий», — отметила она.

Кроме того, уточняется, что в сегодняшних условиях роста цен и процентных ставок суммы учебного кредита по обновленным условиям выросли. Максимальная сумма учебного кредита увеличилась до €3000, при этом процентная ставка привязана к шестимесячной ставке Euribor, к которой добавляются 3% интереса коммерческого банка в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа стало известно, что более 400 заявлений абитуриенты из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины подали в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга