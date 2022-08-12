Сеул, 12 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су поручил правительству быстро принять меры по определению районов, которые больше всего пострадали от проливных дождей и которые будут объявлены особыми зонами бедствия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 12 августа в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По словам Хан Док Су, местным властям и пострадавшим в зонах бедствия будут предоставлены финансовая поддержка со стороны правительства и другие льготы.

«Правительство приложит все усилия, чтобы стабилизировать жизнь людей в пострадавших районах и поддержать быстрое восстановления местной экономики», — заявил премьер-министр.

Как сообщало, в результате наводнений, вызванных сильнейшими за последние 80 лет ливнями, число погибших в Южной Корее увеличилось до 13 человек.

Коснувшись эпидемической ситуации, Хан Док Су отметил, что правительство поддерживает создание сети универсальных центров лечения COVID-19, где можно сдать тест на вирус и получить лечение.