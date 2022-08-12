Оренбург, 12 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Татария увеличила свою территорию за счёт спорных участков на границе в Оренбуржьем. Границу уточнили. Процесс проходил на основе архивных данных, сведений из ЕГРН, картографических материалов 1990-х годов и ортофотопланов 2008–2019 годов. Также во внимание были приняты интересы местного населения двух регионов. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике Татарстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Как отметил директор Фонда пространственных данных Республики Татарстан Айрат Усманов, работы по уточнению границы с Оренбургской области начались в конце 2019 года. Было выявлено 55 спорных участков.

«В частности, на границе были обнаружены крупные неучтенные территории (общей площадью 139 гектаров) Республики Татарстан, образованные в результате расхождения границ по картам. Учитывая, что данные территории не использовались Оренбургской стороной и на ней нет зарегистрированных кадастровых участков, а также приняв во внимание материалы ортофотопланов, рабочей группой было принято решение об отнесении неучтенных участков к территории Республики Татарстан. Остальные спорные моменты были связаны с образованием наложений участков и неучтенных площадей на приграничных территориях», — сказал он.

Стоит отметить, Татария граничит с Оренбургской областью в юго-восточной части территории. Граница проходит по границам Бугульминского и Бавлинского муниципальных районов Татарии. Со стороны Оренбуржья пограничными являются Северный муниципальный район и Абдулинский городской округ.