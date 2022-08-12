Ульяновск, 12 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло суточное число заразившихся новой коронавирусной инфекцией и количество вылечившихся от ковида. Новых смертей от ковида нет. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 12 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 205 320 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 10 и 11 августа заболели ковидом соответственно 115 и 138 человек.

Победили коронавирус 199 575 пациентов, из них 11 августа выписаны 35 человек (9 и 10 августа — соответственно 28 и 31 житель). Доля выздоровевших в целом составляет в Ульяновской области 97,2% (от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом).

Что касается госпитализаций в ковид-стационары, то 9 и 10 августа направляли в учреждения здравоохранения по восемь пациентов с коронавирусом, 11 августа попали на больничные койки семь ковидных пациентов.

Новых жертв пандемии нет. Всего в Ульяновской области от ковида умерли 4726 жителей.

Отметим, что в области развёрнута 51 койка для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее в минздраве Ульяновской области заявляли, что в регионе есть резервы для наращивания темпов вакцинации от ковида, однако в десяти муниципальных образованиях зарегистрирован «критически низкий уровень вакцинации».

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Как сообщало ИА REGNUM , всего в Ульяновской области сделано 2 213 247 тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 11 августа проведено 1794 теста.