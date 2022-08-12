В Ульяновской области ежедневно растёт число вылечивающихся от ковида
Ульяновск, 12 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло суточное число заразившихся новой коронавирусной инфекцией и количество вылечившихся от ковида. Новых смертей от ковида нет. Соответствующие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
По сведениям на 12 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 205 320 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе 10 и 11 августа заболели ковидом соответственно 115 и 138 человек.
Победили коронавирус 199 575 пациентов, из них 11 августа выписаны 35 человек (9 и 10 августа — соответственно 28 и 31 житель). Доля выздоровевших в целом составляет в Ульяновской области 97,2% (от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом).
Что касается госпитализаций в ковид-стационары, то 9 и 10 августа направляли в учреждения здравоохранения по восемь пациентов с коронавирусом, 11 августа попали на больничные койки семь ковидных пациентов.
Новых жертв пандемии нет. Всего в Ульяновской области от ковида умерли 4726 жителей.
Отметим, что в области развёрнута 51 койка для лечения пациентов с коронавирусом.
Напомним, ранее в минздраве Ульяновской области заявляли, что в регионе есть резервы для наращивания темпов вакцинации от ковида, однако в десяти муниципальных образованиях зарегистрирован «критически низкий уровень вакцинации».
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Как сообщало ИА REGNUM , всего в Ульяновской области сделано 2 213 247 тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 11 августа проведено 1794 теста.