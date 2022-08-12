Хельсинки, 12 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Расследования стали затягиваться в Финляндии из-за прекращения сотрудничества с Россией по уголовным делам. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Финские власти перестали направлять в Россию запросы о судебной помощи. Решение о заморозке уголовного и судебного сотрудничества с Москвой приняла глава минюста Анна-Майя Хенрикссон.

«В Финляндии разрыв сотрудничества между финскими и российскими властями приводит к ещё более длительным уголовным расследованиям и судебным процессам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержка с предъявлением уголовного обвинения может привести к тому, что истечёт срок давности преступления.

После начала российской спецоперации на Украине министры юстиции ЕС осудили это решение Москвы и объявили о прекращении сотрудничества с РФ по уголовным расследованиям.

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