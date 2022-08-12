Киев заявил, что Нидерланды начнут обучение украинских военных
Киев, 12 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Инициативу Великобритании по обучению украинских военных поддержат Нидерланды. Об этом 12 августа сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
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Министр обороны Украины Алексей Резников
Он рассказал, что к британской инициативе по обучению военнослужащих ВСУ присоединятся Нидерланды.
Ранее Финляндия согласилась отправить инструкторов для обучения украинских войск.
Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой обучения украинских солдат выступил премьер Британии Борис Джонсон.