Чарикар, Афганистан, 12 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Должностные лица центра лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в афганской провинции Парван заявили, что число случаев заражения коронавирусом в этой провинции увеличилось на 65-70%. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Абдул Хамид Алами Жакфар, главврач ковидной больницы в провинции Парван, сообщил изданию, что за последний месяц в этом медучреждении было зарегистрировано около 1000 положительных случаев заражения коронавирусом. По его словам, эта цифра получена из 3400 проб с подозрением на коронавирус.

Он добавил, что до этого процент положительных случаев заражения коронавирусом составлял от 20% до 25%.

Согласно официальной статистике, с начала распространения коронавируса в провинции Парван заразились 4579 человек, из которых 92 человека умерли.