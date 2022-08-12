Горнолыжный комплекс на Воробьёвых горах в Москве откроют в сентябре
Москва, 12 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Москве на Воробьёвых горах завершается строительство спортивного комплекса с кресельной канатной дорогой и горнолыжными склонами. Его планируется открыть в сентябре 2022 года, сообщили в Стройкомплексе.
По данным на 12 августа, горнолыжный комплекс находится в высокой стадии готовности. Сейчас идут пусконаладочные работы на канатной дороге длиной 320 метров. Она оснащена 14 креслами по шесть посадочных мест и сможет перевозить 1 тысячу человек в час.
Возводятся три горнолыжные трассы с системой искусственного снега длиной 250, 170 и 325 метров, два трамплина для прыжков на лыжах с совмещенным столом приземления и судейской башней.
Как сообщало, в Москве в Мневниковской пойме возведут один из крупнейших спортивных кластеров.
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