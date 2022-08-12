Красноярск, 12 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае зарегистрировано 411 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, в том числе 156 в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в краевом управлении Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за весь период в Красноярском крае выявлен 371 021 носитель коронавируса, выздоровели 357 424 человека, скончался 10 921 ковид-пациент.

За сутки в крае выздоровели 115 человек, скончались два ковид-пациента, госпитализация потребовалась 76 заболевшим (11 августа — 70).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в регионе было подтверждено 304 случая заражения, выздоровел 101 человек, скончался один ковид-пациент.