Москва, 12 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Российский поэт-песенник Герман Витке ушёл из жизни в возрасте 53 лет. Об этом 12 августа сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на родственников поэта.

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«Его близкие сообщили нам, что Герман скончался от сердечного приступа. В феврале и позже, весной, он лежал в больнице. Ему было 53 года», — говорится в сообщении.

Отметим, Герман Витке является автором множества песен таких российских исполнителей, как Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Богдан Титомир, группа «Иванушки International» и др., которые стали известными хитами.