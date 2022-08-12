ООН: 900 000 рабочих мест в Афганистане находятся на грани исчезновения
Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Несмотря на беспрецедентные масштабы гуманитарной помощи Афганистану, её жизненно необходимо продолжать. Об этом заявило управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), пишет газета «8 Собх».
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Организация отметила, что в настоящее время около 25 миллионов человек в Афганистане живут в нищете. УКГВ предупредило, что в этом году может быть потеряно 900 000 рабочих мест — бизнес борется за выживание.
«Народ Афганистана долгое время испытывал бедность, но теперь он обречён на жизнь в нищете и отчаянии», — говорится в заявлении.
По словам представителей управления, «сегодня печальная реальность такова, что уровень потребностей в Афганистане намного превышает возможности реагирования гуманитарных организаций в стране».
Агентство ООН подчеркнуло, что без оживления экономики и эффективной банковской системы невозможно долгосрочное и стабильное взаимодействие для решения существующих задач.
УКГВ заявляет, что продовольственная и непродовольственная помощь поступила во все провинции, а сумма денежной помощи достигла почти 1 миллиарда долларов. В конце своего заявления, агентство выразило обеспокоенность отсутствием скоординированных усилий и эффективных структур, которые могли бы привести к созданию рабочих мест и участию людей в удовлетворении потребностей.
Ранее Всемирная продовольственная программа ООН предупреждала о высоком уровне голода и бедности в Афганистане.