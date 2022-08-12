Нью-Йорк, США, 12 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Несмотря на беспрецедентные масштабы гуманитарной помощи Афганистану, её жизненно необходимо продолжать. Об этом заявило управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), пишет газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

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Организация отметила, что в настоящее время около 25 миллионов человек в Афганистане живут в нищете. УКГВ предупредило, что в этом году может быть потеряно 900 000 рабочих мест — бизнес борется за выживание.

«Народ Афганистана долгое время испытывал бедность, но теперь он обречён на жизнь в нищете и отчаянии», — говорится в заявлении.

По словам представителей управления, «сегодня печальная реальность такова, что уровень потребностей в Афганистане намного превышает возможности реагирования гуманитарных организаций в стране».

Агентство ООН подчеркнуло, что без оживления экономики и эффективной банковской системы невозможно долгосрочное и стабильное взаимодействие для решения существующих задач.

УКГВ заявляет, что продовольственная и непродовольственная помощь поступила во все провинции, а сумма денежной помощи достигла почти 1 миллиарда долларов. В конце своего заявления, агентство выразило обеспокоенность отсутствием скоординированных усилий и эффективных структур, которые могли бы привести к созданию рабочих мест и участию людей в удовлетворении потребностей.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН предупреждала о высоком уровне голода и бедности в Афганистане.