Черновцы, Украина, 12 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В украинских Черновцах демонтировали памятник советскому солдату с «Монумента Победы 1941–1945 годов», сообщили 12 августа в городском совете.

Цитата из видео ленинопад Снос памятника Ленину в Северодонецке. Украина

«Всего за час сняли памятник красноармейцу на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Вместо этого переместим туда, где ему место», — говорится в сообщении горсовета в соцсетях.

Решение о сносе приняли после голосования, в ходе которого большинство выступило за демонтаж монумента, добавили там.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ответ на петицию о замене памятника русской императрице Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактёру украинский лидер Владимир Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть возможность такого предложения.

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