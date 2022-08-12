Энергодар, Украина, 12 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Здание в непосредственной близости от корпусов Запорожской АЭС почти полностью разрушено в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

По его словам, повреждения на территории вокруг АЭС есть, но не критического характера.

«Была по сути уничтожена часть здания МЧС, то есть там, где находятся наши пожарные бригады… совсем рядом непосредственно с корпусами атомной станции и энергоблоками», — сказал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогов также рассказал, что украинские войска стараются попасть по охладительному контуру и сухому хранилищу отходов ядерного топлива.

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