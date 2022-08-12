Уфа, 12 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Пятерых подростков без сознания обнаружили в одной из квартир в Уфе. Эту информацию 12 августа подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Марина Каширская ИА REGNUM Алкоголь

Сообщается, что подростки были срочно доставлены в медучреждение.

«Три пациента находятся в тяжелом состоянии, два — средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время выясняются причины происшествия.