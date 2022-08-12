Стокгольм, 12 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Сегодня рыночная цена на электроэнергию самая высокая на юге Швеции. В связи с этим партия Центристов намерена добиваться осуществление ряда реформ, чтобы исправить ситуацию. Об этом 12 августа сообщило новостное агентство ТТ.

Centerpartiet.se Анни Лёф

На пресс-конференции лидер партии Анни Лёф заявила, что ее партия хочет снизить плату за электроэнергию как минимум на 30%. Это означало бы, что владельцы частных домовладений сэкономили бы около 250 долларов США в год, утверждает политик.

Кроме того, Центристы хотят, чтобы государственная компания Svenska kraftnät вмешалась в спотовый рынок электроэнергии и закупила мощности для собственного производства, сказала она.

Это, по мнению Лёф, позволит осуществлять шведскому правительству так называемую встречную торговлю, когда государственные объемы электроэнергии выпускаются на рынок, что приводит к понижательному давлению на цены. Центристы также хотят удвоить производство электроэнергии в Швеции к 2030 году, сказала она.