Москва, 12 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Выдвигая предложения о «безопасном периметре» вокруг Запаорожской АЭС, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш действует крайне безответственно. Об этом 12 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

«Он ведёт себя как абсолютно безответственный человек, как будто он не генеральный секретарь ООН, а адвокат дьявола», — заявил Рогов.

«Он пытается выполнить те задачи, которые поставлены нашим противником, вот эти ядерными террористами в прямом смысле — понятное дело, речь идёт не о режиме Зеленского, а о его кураторах», — подчеркнул он.

Рогов отметил, что Гуттериш сначала не стал обвинять ни Украину, ни Россию, как если бы АЭС «обстреляла сама себя».

«А по поводу того, что нужно отвести всех военнослужащих и военную технику от станции, якобы избежать размещения военных сил и оборудования на этой территории — это даже не лицемерие и даже не глупость. Это запредельный цинизм», — подчеркнул Рогов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил о том, что на Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время находится под контролем российских сил, сложилась очень тревожная ситуация: военные действия в любой момент могут привести к ядерной катастрофе.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС и вывести военную технику. Российская сторона потребовала в ответ разъяснений, потому что в таком случае АЭС останется без защиты.