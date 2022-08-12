Красноярск, 12 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Красноярске на несколько дней замолчат главные городские часы. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Как объяснили в мэрии, с 15 по 19 августа на главных городских часах, которые в народе называют «красноярским Биг-Беном», будут проводиться профилактические работы. В этот период не будет боя курантов и звукового сопровождения.

Также временно возможны сбои в работе самих часов, предупреждают специалисты.

Напомним, в 2021 году главным городским часам Красноярска исполнилось 20 лет. Архитектор часовой башни — Арэг Демирханов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Красноярске появилась новая городская традиция, связанная с часами. По праздникам и памятным датам «красноярский Биг-Бен» исполняет различные мелодии.

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