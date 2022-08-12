Москва, 12 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В России росту дистанционной торговли могут помешать аппетиты владельцев маркетплейсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Удобство интернет-площадок и далее будет расти. Конечно, уже не такими огромными темпами, как прежде. Значение одного процента прироста онлайн-торговли будет стоить для площадок все дороже, — сказала Лебединская. — Росту дистанционной торговли могут препятствовать аппетиты владельцев маркетплейсов. Например, один из крупнейших маркетплейсов РФ уже неоднократно менял правила для поставщиков, создавая условия для вывода дешевых товаров. Это может привести к тому, что привлекательность соцсетей для предпринимателей снова возрастёт. Контроль уменьшится, появится много контрафакта. Кроме того, инициатива возложить гарантийные обязательства на маркетплейсы за товары, ввозимые по параллельному импорту, не добавляет им оптимизма».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что шопинг в России становится всё менее эмоциональным.