Москва, 12 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На сегодня подано около 23 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании в единый день голосования. Об этом 12 августа сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

Vanderlindenma Голосование

В телеграм-канале ЦИК рассказали, что на сегодняшний день подано 22 837 заявлений для электронного голосования, а всего в рамках механизма «Мобильный избиратель» обработано 35 694 заявки.

Напомним, в 2022 году единый день голосования назначен на 11 сентября.