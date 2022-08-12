Оренбург, 12 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель тщетно обжаловал приговор по делу о снятии скальпа с бывшей супруги, сообщили 12 августа в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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Ранее суд Промышленного района Оренбурга приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы и ограничению свободы на один год. Ревнивый горожанин, будучи пьяным, избил бывшую жену и срезал с её головы часть волосяного покрова.

Оренбуржец посчитал приговор суровым и пожал апелляцию. Однако Оренбургский областной суд, изучив доводы апелляционных жалоб, не нашел оснований для отмены или изменения приговора суда первой инстанции.