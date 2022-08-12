Донецк, 12 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили более 20 боевиков ВСУ, сообщили 12 августа в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и более двадцати человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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