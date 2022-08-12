Москва, 12 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Зафиксированный в России рост интернет-торговли можно объяснить как экономическими, так и психологическими мотивами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные Ассоциации компаний интернет-торговли, согласно которым траты жителей РФ на покупки в интернете в I полугодии выросли на 43%.

(сс) Mediamodifier Онлайн

«Такие результаты можно охарактеризовать фразой «жизнь постепенно входит в привычное русло», — сказала Лебединская. — Это подтверждает то, что в топ-5 уже входят привычные мелкая бытовая техника, стройматериалы и украшения для дома, женская одежда и украшения. Сохранился и перечень регионов-лидеров. Частично увеличение интернет-торговли можно объяснить и психологическими мотивами. Поход в крупный торговый-центр неизбежно проводит к тому, что у покупателей, натолкнувшихся на временно приостановившие работу магазины, меняется настроение и пропадает желание продолжать шопинг. В интернете такого нет».

По ее словам, если ранее шопинг в РФ был более эмоционален, то в настоящее время уже нет.

«А через несколько лет мы, возможно, вообще придём к тому, что покупателю станет всё равно, как и где покупать, — в торговле останется очень мало эмоций», — сказала Лебединская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что на развитии российской интернет-торговли скажется переход многих жителей РФ на сберегательную модель поведения.